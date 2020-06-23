أمين عسير يشدد على كافة البلديات بتكثيف أعمال التعقيم في الحدائق والمرافق العامة

شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على الأمانة وكافة البلديات بالمنطقة بتكثيف جهودها الخدمية في الحدائق والمرافق العامة بمدن و محافظات المنطقة من خلال العمل على تهيئتها وصيانتها علاوة على مواصلة أعمال التطهير و التعقيم المستمرة لها .

و جاء ذلك حرصا منه على استمرار عمليات التطهير و التعقيم و تجهيز الحدائق العامة لاستقبال الزوار والمرتادين ، إضافة الى تطبيق عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فتح الحدائق وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حرصا منه على سلامة و صحة الجميع تحت شعار صيف عسير ” تنره بحذر ” .

وتشمل الأعمال تكثيف عمليات تجهيز الحدائق وفق الإجراءات و التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و منها أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات بالحدائق إضافة إلى إعادة فتح الإنارة للحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات، ، واستمرار الأعمال الدورية من نظافة وتجهيز المسطحات والألعاب، وتجهيز مناطق الجلوس وتحديدها على أساس التباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر فقد وضعت أمانة منطقة عسير خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي في الحدائق العامة.

وإذ تدعو أمانة منطقة عسير الجميع الى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى .