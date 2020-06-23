أمانة عسير و بلدياتها تواصل حملات التعقيم والتطهير لأكثر من 3 آلاف موقع بمنطقة عسير

واصلت أمانة منطقة عسير و بلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء و المرافق العامة بكافة مدن و محافظات منطقة عسير .

و في هذا الإطار أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير قد شملت غسيل الأرصفة و الشوارع وواجهات المحلات التجارية و الأحياء و المرافق العامة في نحو 3،321 موقع في كافة مدن و محافظات المنطقة إضافة الى تطهير و تعقيم نحو 22،020 ألف حاوية نفايات و التي باشرها أكثر من 33 ألف من الفرق الميدانية و المختصين مدعمين بحوالي 6،452 معدة وآلية مختلفة .

مشيراً إلى أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء و الطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية و الوقائية الشاملة .

منوها الى ان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًاً على الصحة العامة من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل .