شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوضح أفضل طريقة لإتقان حفظ القرآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ سعد الخثلان، أن أفضل طريقة لحفظ كتاب الله، هي “التلقي”، والحفظ على يد محُفظ متقن.

وأضاف الخثلان، في لقاء على قناة ” الرسالة ” أنه يفضل أن يتم ذلك عبر حلقات حفظ القرآن الكريم، مشيراً أن من يقوم بحفظ كتاب الله دون مُحفظ فإنه معرض أن يحفظ بشكل خاطئ، مثل حفظ الآية بنطق غير صحيح دون أن يشعر بذلك.

وأكد على ضرورة تصحيح التلاوة أولا من خلال التلاوة على مُقرئ متقن، ثم البدء في الحفظ عن طريق التكرار والمواظبة على الحفظ يومياً ولو بآية واحدة، وتلاوة ما تم حفظه في الصلوات الخمس.