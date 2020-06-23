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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دب يهاجم أبا وابنه في شمال إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت السلطات المحلية في وقت متأخر من أمس الاثنين إن دبا هاجم رجلا/ 58 عاما/ وابنه / 28 عاما/ في شمال شرق إيطاليا.
وجاء في بيان لإقليم ترينتو إن الأب والابن كانا يسيران على مسار جبل بيلير في تورسي في ترينتينو التو اديجي، على بعد 50 كيلومترا شمال ترينتو، عندما هاجمهما الدب.
وسقط الابن، الذي كان يسير في المقدمة عقب أن هاجمه الدب، في حين ألقى الأب بنفسه على الدب وتعرض لكسر في الساق.
وقالت السلطات إن إصابة الأب خطيرة، وكذلك إصابته في أجزاء أخرى من جسده.
وجرى نقل الاثنين للمستشفى، وزارهما مسؤولو السلطات المحلية وشرطة الغابات، الذين زاروا أيضا موقع الحادث للوقوف على كيفية وقوعه.
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