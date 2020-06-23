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دب يهاجم أبا وابنه في شمال إيطاليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

دب يهاجم أبا وابنه في شمال إيطاليا

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات المحلية في وقت متأخر من أمس الاثنين  إن دبا هاجم رجلا/ 58 عاما/ وابنه / 28 عاما/ في شمال شرق إيطاليا.

 

وجاء في بيان لإقليم ترينتو إن الأب والابن كانا يسيران على مسار جبل بيلير في تورسي في ترينتينو التو اديجي، على بعد 50 كيلومترا شمال ترينتو، عندما هاجمهما الدب.

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وسقط الابن، الذي كان يسير في المقدمة عقب أن هاجمه الدب، في حين ألقى الأب بنفسه على الدب وتعرض لكسر في الساق.

 

وقالت السلطات إن إصابة الأب خطيرة، وكذلك إصابته في أجزاء أخرى من جسده.

 

وجرى نقل الاثنين للمستشفى، وزارهما مسؤولو السلطات المحلية وشرطة الغابات، الذين زاروا أيضا موقع الحادث للوقوف على كيفية وقوعه.

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