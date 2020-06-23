- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تمنحك خدمة مميزة للتحقق من الصور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
يواصل عملاق الإنترنت الأمريكي "جوجل" جهوده في مكافحة المعلومات غير الموثقة، بتدشين خدمة استثنائية طال انتظارها من قبل العديد من المستخدمين.
وأعلنت شركة "جوجل" أمس الإثنين، أنها ستضيف تصنيفات خدمة تقصي الحقائق إلى الصور كجزء من جهودها الرامية إلى مكافحة المعلومات المضللة.
وأوضحت الشركة أن التصنيفات الجديدة سيتم إرفاقها بالصفحات الإلكترونية الأساسية للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر في بحث "جوجل".
وقال مدير المنتجات في "جوجل" هاريس كوهين "الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها سلبياتها خصوصا عندما تكون هناك أسئلة حول مدى صحة الصورة وسياقها".
وتابع "بدءا من اليوم، سنقدم معلومات من خلال خدمة تقصي الحقائق في صور -جوجل- على مستوى العالم لمساعدة الأشخاص (...) في إطلاق أحكام مستنيرة أكثر حول ما يشاهدونه على الإنترنت".
وستعتمد التصنيفات الجديدة على قاعدة بيانات "كليم ريفيو" التي أنشأها متقصّو حقائق مستقلون.
وأوضح كوهين "الآن، عندما تبحثون في صور جوجل، قد ترون علامة (فاكت تشيك) أسفل نتائج الصور الصغيرة. وعند النقر على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بنسخة أكبر، قد يظهر ملخص من خدمة تقصي الحقائق على الموقع الأساسي الذي يضم الصورة".
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تمنحك خدمة مميزة للتحقق من الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.