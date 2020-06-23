أبل توجه ضربة موجعة لإنتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أبل Apple الأمريكية خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC التحرك أخيرا لأخذ زمام السيطرة الكاملة على قوة منتجاتها بعيدا عن إنتل Intel.



وبحسب موقع engadget.com ستستخدم أبل Apple وللمرة الأولى رقاقات معالجات تحمل شعارها ستكون أكثر كفاءة وقوة وأعلى توفيرا للطاقة لاستخدامها في أجهزة ماك بوك MacBook المستقبلية لتتمتع تلك الأجهزة بعمر بطارية أعلى بكثير من المعتاد في الوقت الحالي.

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ومن المُنتظر أن يتناغم عمل معالجات أبل Apple القادمة مع النسخة الأحدث من نظام تشغيلها macOS Big Sur حيث سيتمكن المستخدم من تشغيل جميع البرامج على أجهزة ماك Mac بما في ذلك البرامج الاحترافية Final Cut Pro وأدوبيAdobe وغيرها.

ومن المتوقع أن تمثل تلك الخطوة ضربة قوية لشركة إنتل Intel والتي تعتمد مبيعاتها السنوية بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4% على شركة أبل Apple وهو ما تصل نسبته حسابيا إلى 3 مليارات دولار.

وعلى الرغم من إعلان أبل Apple إلا أن تلك الخطوة يتوقع المحللون أن لا تتم بشكل كامل إلا بعد عامين حيث لا تزال أبلApple حتى الآن تعتمد على معالجات إنتل Intel في عمل أجهزة ماك Mac بل لا تزال تمتلك نسخا متطورة لم يُعلن عنها بعد تعتمد على معالجات إنتل Intel.