شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة الأزمة الليبية وسد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اجتماعاً طارئاً الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، بناء على طلب من جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة المسائل المتعلقة بالقضية الليبية وما تشهده من تطورات، كذلك ستتم مناقشة آخر مستجدات ملف سد النهضة.

وكان الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، صرح في وقت سابق بأن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد جمهورية مصر العربية، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو، وكان من المقرر أن ينطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب، الاثنين، إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية أجلت انعقاده للثلاثاء.

من جهته قال وزير الخارجية المصري لوسائل إعلام محلية: إن الاجتماع الطارئ في جامعة الدول العربية، سيتناول ملفي "سد النهضة وليبيا"، مشيراً إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة استفزازية ومخالفة لما تعهدت به أديس أبابا، في اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.

وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنام بأن الأمر خطير، وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التي لا تؤدي إلى حل توافقي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، أن الجانب التركي يتبنى سياسات عدائية ورغبة في التوسع بالمنطقة، وهو ما يستدعي وجود تضامن عربي للدفاع عن الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالحنا.

من جهته، أكد وزير الخارجية الليبي الهادي الحويج ترحيبه بانعقاد اجتماع جامعة الدول العربية ومناقشة العدوان التركي على إحدى الدول الأعضاء بالجامعة، داعياً لتفعيل الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف من حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية وتبني إعلان القاهرة كحل للأزمة الليبية.