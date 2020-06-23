شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يرحب بلقاء ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الاثنين، أنّه مستعدّ للتباحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب إبداء الأخير استعداده للقاء الرئيس الاشتراكي.

وقال مادورو في مقابلة مع وكالة الأنباء الفنزويلية بثّها التلفزيون الرسمي: إذا اقتضت الضرورة ذلك فأنا مستعد للتباحث باحترام مع الرئيس دونالد ترامب، وكان ترامب أعلن في بادئ الأمر استعداده للقاء مادورو، لكنّه عاد وأوضح أنّ أيّ لقاء بينه وبين الرئيس الاشتراكي سيكون له هدف أوحد هو التفاوض على شروط تخلّي الزعيم التشافي عن السلطة.

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