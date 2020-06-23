مشاغب تشيلسي يقدم خبرته لشباب رومانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شهدت مسيرة المهاجم الأكثر شهرة في رومانيا أدريان موتو منعطفاً جديداً بعد تعيينه مدرباً لمنتخب رومانيا دون الـ21 عاماً مطلع العام، وعلق بعد إعلانه رسمياً: «أعتقد أنني الشخص الأنسب للمنصب لأنني أعرف ما يجري فعلاً عندما يكون للاعب مشاكل في الانضباط، مررت بالكثير من التجارب وخرجت منها أقوى وإذا ارتكب أحد اللاعبين خطأ أنصحه بالتعلم منه وعدم تكراره كما فعلت أنا في مسيرتي».

موتو الآن في الـ41 من العمر وسيتولى فريقاً هزم شباب إنجلترا في 2019 يضم فيل فودن نجم سيتي الناري وماسون ماونت وتامي أبراهام نجمي تشيلسي في بطولة أوروبا دون الـ21 عاماً. كان موتو ضمن إنفاق أبراموفيتش مالك تشيلسي الـ111 مليون استرليني والذي ضم ماكيليلي وكريسبو وداميان داف، وكان من المفترض أن يكون قلب فريق المدرب رانييري لكنه سقط في اختبار كوكايين وأوقف عن اللعب 7 شهور وأعاد اكتشاف موهبته في فيورنتينا الإيطالي عام 2006 ثم أوقف مجدداً 9 شهور في 2010 لتناول عقار محظور، وواجه موتو في أول حقبته في البلوز تهمة عنف منزلي وبعد سلسلة من الخروقات قرر مورينيو بيعه ووصل الخلاف بين النادي والمهاجم للمحاكم، وفي 2018 ربح تشيلسي الدعوى وحصل على 15.2 مليون استرليني كتعويض، بيد أن موتو أيقونة في رومانيا بعد تسجيله 203 أهداف في فرق إنجلترا وإيطاليا والهند، ويتقاسم مع الأسطورة جورج حاجي عدد الأهداف ( 35 هدفاً ) وقد أكمل دراسة القانون أثناء اللعب ويحب كتب دوستويفسكي والشعر واعترف مرة: «أعتقد أنني أكثر شخص متناقض»، رزق موتو من زواجه الأول بطفل ثم بطفلين من عارضة أزياء دومنيكانية وطفل أخير(تياجو) من زوجته الحالية ملكة جمال رومانيا السابقة ساندرا باشيسي، ويعتقد أنه الآن الأكثر جدارة بقيادة أفضل جيل كروي في تاريخ البلاد.