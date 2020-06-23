باساليتش يكتشف نفسه من جديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد عامين من الإعارة من تشيلسي في نادي أتالانتا الإيطالي قرر لاعب الوسط الكرواتي ماريو باساليتش البقاء، وأكد عبر تغريدة يوم الاثنين على حسابه في تويتر توقيع عقد دائم مع أتالانتا مقابل 13.5 مليون استرليني تذهب فوراً لخزينة تشيلسي، وكان باساليتش انتقل للبلوز من هادجوك سبليت الكرواتي عام 2014 مقابل 3 ملايين استرليني لكنه بعد 6 سنوات في قيد تشيلسي لم يشارك ولا مرة مع الفريق الأول بل أمضى هذه الفترة إعارات في ألتشي وموناكو وميلان وسبارتاك موسكو، وتنافس مع أتالانتا رابع الـ«سيري أي» الآن على مقعد في دوري أبطال أوروبا فرق عريقة مثل روما ونابولي. ونجح تشيلسي في تمديد عقد الكرواتي الدولي حتى 2022 كي يحصل على سعر صفقته فيما أنيطت لمديرة البلوز الشهيرة مارينا غرانوفسكايا مهمة جلب ظهيري يسار لفريق المدرب لامبارد وضمن المرشحين لايفين كورزاوا لاعب سان جيرمان وأليكس تيلي لاعب روما.

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