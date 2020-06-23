شكرا لقرائتكم خبر عن شغف فيرنانديز يثير غيرة راشفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مانشستر يونايتد..لمح جيمي ريدناب لـ«شغف» نجم الفريق البرتغالي برونو فيرنانديز إلى هزّ الشباك وتأثير ذلك ربما في زميله الإنجليزي ماركوس راشفورد. وقال المحلل التلفزيوني: «نصيحتي لكل لاعب وسط شاب التعلم من فيرنانديز، انظروا كيف يسدد من بعيد ولا يتردد ولا ينظر يميناً أو شمالاً عند استلامه الكرة، بل يخلق فرصة تسجيل أو غالباً يسجل فوراً. إنه يشبه فرانك لامبارد في عزّ أيامه، وقد يثير غضب مهاجمي اليونايتد وخصوصاً راشفورد، لكنه سيسهم في تطويره أيضاً». ونشر النجم البرتغالي شريطاً جديداً في تويتر وهو يسجل من ركلة حرة أثار سيلاً من التغريدات المعجبة بمهاراته وأنعش آمال اليونايتد بمنافسة تشيلسي على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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