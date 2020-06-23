شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتحر المنتج ستيف بينج صديق «كلينتون»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المنتج الهوليوودي ستيف بينج، الذي مول فيلم «ذي بولار إكسبرس» للمثل الأمريكي الشهير توم هانكس، عن عمر ناهز الـ 55 عاماً، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية الاثنين.

وأورد موقع «تي إم زي» المتخصص بأخبار المشاهير أن بينج توفي بعد سقوطه من الطابق السابع والعشرين من مبنى سكني فاخر في سنتشري سيتي في لوس أنجلوس، نقلاً عن مصادر أمنية مجهولة، في الوقت نفسه قال ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس لفرانس برس: إن رجلاً في الخمسينات من العمر لقي حتفه في المكان نفسه دون الكشف عن هويته، وقد تطابق سن الضحية وموقع الحادث مع تقرير«تي إم زي».

وقام بينج بإنتاج أفلام بارزة مثل فيلم «غيت كارتر» لسيلفستر ستالون، ووثائقي «شاين إيه لايت» لمارتن سكورسيزي، كذلك شارك في كتابة فيلم «كانجارو جاك» الذي صدر في عام 2003، واستثمر بينج أكثر من 80 مليون دولار في «ذي بولار إكسبرس»، وهو نصف ميزانية الفيلم للرسوم المتحركة، الذي صدر في عام 2004، محققاً عائدات بلغت أكثر من 300 مليون دولار في أنحاء العالم.

ولم يتوقف نشاط المنتج الهوليوودي المعروف، عند إنتاج الأعمال السينمائية فقط، بل كان أيضاً مطور عقارات، ومنخرطاً في الحملات السياسية، إضافة لكونه صديقاً وداعماً للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حيث قدم لـ «كلينتون» طائرته الخاصة في مهمة عام 2009 إلى كوريا الشمالية لإطلاق سراح صحفيَين أمريكيَين.

وورث بيل 600 مليون دولار عند بلوغه سن الثامنة عشرة من جده، قطب العقارات ليو إس بينج، الذي أطلق اسمه على «مسرح بينج للفنون» في متحف مقاطعة لوس أنجلوس، ولدى بينج طفلان، داميان والدته ليز هيرلي، وكيرا من لاعبة التنس المحترفة ليزا بوندر، وأفادت تقارير في «تي إم زي»، و«ذي راب» بأن بينج كان يعاني الاكتئاب ومات انتحاراً، بينما لم يرد وكلاء أعمال بينج على اتصالات فرانس برس للتعليق حول هذا الأمر.