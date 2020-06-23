شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: نواجه «موجة ثانية» من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت كوريا الجنوبية الثلاثاء، بأنها تواجه مُنذ منتصف مايو/أيار الماضي، موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 35 إلى 50 حالة إصابة جديدة يومياً، وخصوصاً في سيؤول وضواحيها.

وسُجلت 46 حالة إصابة جديدة بكورونا الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفاً و484، ومن بين الحالات الـ 46 الجديدة، هناك 30 منها لأشخاص قدموا من الخارج، وقال مدير المراكز الكورية لمراقبة ومنع الأمراض جونغ أون كيونج: نعتقد أن الموجة الثانية مستمرة مُنذ عطلة مايو/أيار الماضي.

فيما حذر رئيس بلدية سيؤول بارك وون سون، الاثنين، من إجراءات أشد ستتخذ في المدينة إذا ارتفع عدد الإصابات عن 30 لثلاثة أيام متتالية، في الوقت الذي سجلت فيه المدينة ست إصابات جديدة الثلاثاء، مضيفاً: إذا لم تتمكن العاصمة من وقف الموجة الحالية، فإن إجمالي عدد الحالات اليومية قد يصل إلى 800 حالة بحلول شهر.

من جهته، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين، عن ثقته قائلاً: ما تعلمناه في الأشهر الخمسة الماضية هو أنه يمكننا وقف الإصابات إذا احترمنا القواعد الأساسية لوقف الانتشار وتعليمات الحكومة.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين في فبراير/شباط الماضي، لكن تمكنت السلطات الصحية في البلاد من السيطرة على الوضع عبر اعتماد استراتيجية فحوص مُكثفة وتتبع المُخالطين للأشخاص المُصابين حتى بدون فرض إجراءات عزل إلزامية، وخففت تعليمات الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي بعد العطلة في مطلع مايو/أيار الماضي، وعادت البلاد بشكل عام إلى الحياة الطبيعية التي كانت عليها قبيل ظهور الوباء، لكن مُنذ بضعة أسابيع، باتت تسجل ما بين 35 و50 إصابة جديدة بالفيروس، لا سيما في العاصمة سيؤول وضواحيها، المنطقة التي يتركز فيها حوالي نصف سكان البلاد، الأمر الذي أدى إلى إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في نهاية مايو/أيار الماضي.