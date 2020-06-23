شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المخرج الهوليوودي جويل شوماخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي جويل شوماخر مخرج فيلمَين من سلسلة «باتمان»، و«لوست بويز» عن عمر 80 عاماً بالسرطان، وفق ما أفاد وكلاء أعماله لفرانس برس الاثنين.

وقالوا في بيان، إن هذا الشخص الذي بدأ حياته المهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح اسماً بارزاً في هوليوود، توفي بسلام في نيويورك بعد عام من معركته مع السرطان، وجاءت شهرة شوماخر بعد إخراجه فيلمي «باتمان فوريفر» في 1995، و«باتمان أند روبن» عام 1997، إضافة إلى توليه إخراج سلسلة «باتمان» من تيم بيرتون، وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر ناجحاً جداً.

وبدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات، وعمل على أفلام من بينها «سليبر»

لوودي ألين عام 1973، و«انتيريرز» عام 1978، وقد حقق أول نجاح له كمخرج من خلال فيلم «سانت إلموز فاير» في عام 1985، كما ساهم في إطلاق مسيرات ممثلين مثل ماثيو ماكونهي وكولين فاريل.