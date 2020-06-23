شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نوري ذياب نجم العراق السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
توفي لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق نوري ذياب عن عمر ناهز الـ «77» عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسبق للاعب الراحل نوري ذياب أن مثل منتخب العراق العسكري في الكثير من المناسبات، كما كان هدّافاً للمنتخب العراقي الأول في أكثر من بطولة، لعل أهمها بطولة كأس العرب الثالثة التي جرت في بغداد عام 1966، كذلك لعب للفرقة الثالثة، التي كان فريقها من الفرق البارزة في ستينات القرن الماضي.
وعانى الفقيد خلال السنوات الماضية مصاعب عدة بسبب عدم الاهتمام بالرواد.
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