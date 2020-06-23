شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث فصول تعثر قطاع النفط الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجزت شركة «هيلونج هولدنج» الصينية المتخصصة في صناعة معدات النفط، في الوفاء بسندات بقيمة 165 مليون دولار بعد فشلها في تحفيز المستثمرين على صفقة تبادل ديون.

وقالت الشركة في بيان لها إن مستثمرين يمثلون حوالي 63.45% من المبلغ الأساسي الذي استحق يوم الاثنين قبلوا عرض التبادل، وذلك وفقاً لقواعد الإيداع في بورصة هونج كونج. لكن هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب لمعدل القبول البالغ 80%.

وتزايد القلق من أن تفشل الشركة في كسب الدعم الكافي لعرضها بمبادلة السندات الجديدة بالسندات القديمة. وانخفضت معدلات العائد على سنداتها التي تستحق عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 30 سنتاً للدولار الأسبوع الماضي، في حين انخفضت أسهمها بنسبة 27٪ خلال الأيام الخمسة الماضية. كما انخفض السهم بنسبة 10% صباح الثلاثاء قبل أن يتم تعليق تداول سندات 2022.

يذكر أن «هيلونج» هي أحدث مقترض في قطاع النفط المتعثر في آسيا تظهر عليها علامات الإجهاد، بعد تعثر شركة «إم أي إي هولدنجز» المدرجة في هونج كونج عن الوفاء بسندات دولارية في أوائل مايو/أيار.

وتجري الشركة تقييماً لآثار التخلف عن السداد على مديونيتها، وقد مددت الموعد النهائي لعرض التبادل للمرة الرابعة، حتى 29 يونيو، وفقاً للبيان.