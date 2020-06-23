خورفكان تستعد لاستقبال زوار الحدائق العامة والكورنيش

كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير عام بلدية خورفكان، عن تكثيف الاستعدادات لاستقبال الزوار في أماكن الترفيه بالمدينة، ومن بينها الكورنيش، والحدائق العامة، تزامناً مع مراحل العودة للحياة الطبيعية بإمارة الشارقة، والمقرر لها، غداً الأربعاء.

وقالت ل ”الخليج 365” إن فرق البلدية انتشرت للعمل على تنفيذ عمليات التعقيم في مختلف الحدائق العامة، للمحافظة على الصحة العامة، ولضمان وقاية وسلامة المجتمع، فضلاً عن رش المسطحات الخضراء وأماكن الاستراحات، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن فرق البلدية وضعت ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح، توضح ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين الأفراد في الشواطئ، والأماكن العامة، ووضع علامات تباعد المسافة بين المتواجدين على شاطئ خورفكان، ولوحات إرشادية توضح أهمية النظافة، والحفاظ على البيئة.