مفاوضات أمريكية - روسية حول الحد من التسلح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الولايات المتحدة، وروسيا، أمس الاثنين، في فيينا، مفاوضات بشأن الحدّ من التسلّح، إلا أن المحادثات تبدو مهددة منذ البداية بإصرار واشنطن على أن تشمل الصين، الأمر الذي ترفضه بكين.

ووصل الوفدان، صباح أمس الاثنين، إلى قصر نيدرويسترريتش، الذي تعقد فيه المحادثات وسط العاصمة النمساوية، من دون الإدلاء بأي تصريح.

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ويناقش السفير مارشل بيلينجسلي، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون التسلّح، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة «نيو ستارت» الثنائية الموقعة عام 2010 التي ينتهي مفعولها في 5 فبراير 2021، بُعيد نهاية الولاية الحالية لدونالد ترامب، المرشح لإعادة انتخابه في نوفمبر. وتنص أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية الاستراتيجية المنشورة ب700، وعدد الرؤوس النووية المنشورة على هذه القاذفات ب1550. وتنص أيضاً على إنشاء نظام جديد للتفتيش والتحقق من احترام بنود الاتفاقية.

وتطالب موسكو بمناقشات حول تجديد هذه المعاهدة منذ أواخر عام 2019، إلا أن إدارة ترامب تماطل حتى الآن، مع الإصرار على إشراك بكين في المحادثات.

وأوضح الممثل الأمريكي في مؤتمر جنيف للحدّ من التسلح، روبرت وود، يوم الجمعة الماضي، عبر قناة «سي بي إس»، أن «مشكلتنا الأكبر هي افتقار الصين إلى الشفافية». وأضاف: «الترسانة الصينية ستتضاعف في السنوات العشر المقبلة. وهذا الأمر يثير بالتأكيد قلقنا الشديد». (وكالات)