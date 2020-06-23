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مطالبات في البرلمان المصري بإلغاء اختبارات السنوات النهائية للكليات

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وأوضحت صحيفة "الشروق" المصرية أن النائب محمد الغول، تقدم بطلب إحاطة، طالب فيه باستبدال اختبارات السنوات النهائية في جميع الكليات بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

كما طالب أيضا باحتساب التقدير التراكمي على أساس السنوات الثلاث السابقة واستبعاد السنة الأخيرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد منذ انتشار المستجد.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وأوضح الغول، بقوله: "يمكن أن يتم استثناء الطلبة المتميزة والحاصلين على تقديرات تراكمية مرتفعة، وعقد اختبارات شفوية لهم لتحديد الأوائل منهم واختيار من يصلح منهم للتعيين بالكليات".

وأشار النائب المصري إلى أن عقد الاختبارات بالطريقة التقليدية في الكليات يمكن يبث الرعب بين المجتمع الطلابي، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار حركة الطلاب في المواصلات العامة وبالأخص طلاب الأقاليم .

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