وزير الحج والعمرة السعودي يعلن قرار بلاده بخصوص الحجاج الأجانب والإجراءات الجديدة

وقال بنتن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة: إنه "لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة".

وأضاف "سيتم العمل على خطة تنفيذية دقيقة من خلال برنامج مخصص لكل حجاج هذا العام".

وتابع "عملنا مع وزارة الصحة على تحديد الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطلوب اتباعها؛ لتنظيم حج آمن، وتم العمل على وضع الخطط التنفيذية من خلال لجنة الحج العليا".

بدوره قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة: إن "الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما"، موضحا أنه سيتم "بعد انتهاء الحج مباشرة حجر جميع الحجاج منزليا لضمان سلامتهم".

وأكد أنه "سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر عرفات"، مشددا على أن

Advertisements

المملكة وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام تبدأ قبل وصولهم للمشاعر المقدسة فيتم أخذ فحوصات لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت السلطات السعودية قررت، أمس الاثنين، إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة.

ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين بإعلان وزارة الحج السعودية، حول قرار المملكة بتنظيم شعيرة الحج لهذا العام وفق احترازات صحية صارمة، بما يكفل إقامة الشعيرة على نحو آمن، ويضمن سلامة الجميع من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد.