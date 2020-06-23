الحوثيون يعلنون استهداف مقار عسكرية سعودية ويتوعدون بالمزيد

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، استهداف مقري وزارة الدفاع والاستخبارات السعودية في الرياض، ومقار عسكرية أخرى في المملكة بعدد كبير من الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، تابعه مراسل الخليج 365، توعد خلاله بالمزيد من الهجمات داخل العمق السعودي حتى رفع ما وصفه بـ"الحصار" عن اليمن.

وقال "سريع" إن قواتهم استهدفت بـ"عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير" العاصمة السعودية الرياض، ضمن "العملية الهجومية الأكبر" المسماه "توازن الردع الرابعة"؛ وذلك "ردا على استمرار الحصارِ الظالم والعدوان الغاشم على أبناء شعبنا اليمني العظيم وبلدنا العزيز"، وفق تعبيره.



وأضاف: "دكت صواريخُنا من نوع قدس وذو الفقار وطائراتُ صماد 3 المسيرة، مقرات ومراكز عسكرية في الرياض، منها وزارةُ الدفاعِ والاستخباراتُ وقاعدةُ سلمانَ الجويةُ ومواقع عسكرية أخرى في (منطقتي) جيزان ونجران (جنوب غربي السعودية)".

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وهدد "سريع" بـ"تنفيذ المزيد من العملياتِ العسكرية الأشدِّ والأقوى (ضد السعودية) حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة و4 صواريخ باليسيتة أطلقها الحوثيون على الرياض ونجران وجازان.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

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