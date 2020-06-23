الكويت تسجل أول وفاة بين السجناء بكورونا

الكويت / الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، وفاة إحدى نزيلات السجن المركزي في البلاد؛ إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
وهذه أول وفاة بكورونا يتم الإعلان عنها بين السجناء في الكويت.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن نزيلة بالسجن المركزي عمرها 59 عاما (لم يذكر اسمها) توفت مساء الإثنين بعد أسبوع من دخولها المستشفى للعلاج من كورونا.
وأوضح البيان أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة.
وفي 11 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الوزارة إصابة 268 نزيلا في السجن المركزي بكورونا.
وحتى مساء الإثنين، سجلت الكويت إجمالا 40 ألفا و291 إصابة بكورونا؛ بينها 330 وفاة، و31 ألفا و770 حالة تعاف.
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