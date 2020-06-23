وزير الحج .. الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج

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أكد وزير الحج الدكتور محمد صالح أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين، مشيراً إلى أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.
وأضاف أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.
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