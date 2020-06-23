قرارات .. متأخرة برغم إنها كانت منتظرة

*عيوب إدارة أنمار الحائلي لا تعد ولا تحصى ، ومنها القرارات المتأخرة جدا ، من الشواهد عدم التخلي عن اللاعبين الأجانب المستهلكين مبكرا ، بل تأخر القرار حتى سآءت النتائج ، ومن ثم اتخذ القرار ، وكذلك المدرب سييرا تأخرت إقالته ، والآن المدير التنفيذي تأخرت في إقالته ، ذلكم التأخر شكل خسائر فادحة للاتحاد ماديا ومعنويا ونتائجيا ، ياليت تتعلم من ذلكم الضرر الذي لحق بالاتحاد ، واتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة ، من أجل الفوائد المرجوة المنتظرة .

*التعينات الإدارية الجديدة في نادي الاتحاد ، موفقة كثيرا ، بإذن الله تعالى سيسهمون في انتشال حال الاتحاد إلى حال جميل وعال العال .

*استئناف الدوري المنتظر ، هل فعلا : سيستكمل أم ستحدث هناك متغيرات ؟ كلنا انتظار وترقب ولما سيحدث لاحقا .

*اعجبني كثيرا قرار الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ، عندما تم إلغاء الدوري بناء على معطيات تخاطب العقل والعقلاء .

*اجماع عشاق الاتحاد بكل فرح وسعادة من المحيط إلى الخليج ، حينما تمت إقالة المدير التنفيذي ، ذلكم الاجماع ينم عن الجدوى من استمراريته في الاتحاد ، وكذلك اثبتت جماهير الاتحاد حرصها على مصلحة عشقها الاتحاد أولا وأخيرا .

*المصداقية عنوان النبلاء العقلاء فقط

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم