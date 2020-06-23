وزير الصحة : الحج لمن هم أقل من 65 عاماً

اكد وزير الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة انه سيخضع الحجاج للحجر بعد مناسك الحج

مبينا خلال ا لمؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ سيكون الحج لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة

واضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لابد منه.

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