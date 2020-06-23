حساب المواطن يؤكد .. المستفيد الرئيس لا يحتسب ضمن التابعين المؤهلين

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم احتساب المستفيد الرئيس ضمن عدد التابعين المؤهلين.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «لا يتم احتساب المستفيد الرئيس ضمن عدد التابعين المؤهلين في (دراسة الأهلية)».

وتابع: «وتظهر نتيجة أهلية المستفيد الرئيس من خلال (دراسة الأهلية – حالة الأهلية)».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، من أنه تم الحسم منه أكثر من خمس دفعات، وبالبحث لم يجد اسمه مضافًا، بينما وجد اسم زوجته وأطفاله وأعمارهم تقل عن 18 سنة.