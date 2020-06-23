الصحة تشترط تفعيل تطبيقي توكلنا و تباعد للدخول إلى مبانيها

أعلنت وزارة الصحة أنه بدءاً من يوم الأحد المقبل سيصبح إلزاماً على مَن يريد الدخول إلى مبانيها، تفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد، وذلك لضمان العمل في بيئة صحية للجميع.

ودعت الوزارة الجميع للالتزام بتحميل وتفعيل التطبيقين المشار إليهما، وحث عائلاتهم والمقربين منهم على ذلك لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة الصحية داخل وخارج مقر العمل.

وذكرت وزارة الصحة بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، من خلال لبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة وغسل اليدين باستمرار.