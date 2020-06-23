أهم المباريات العالمية ليوم الثلاثاء “23 يونيو”

يستضيف برشلونة اليوم أتلتليكو بلباو ضمن مباريات الدوري الإسباني ، وتقام مباراتين في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، أهمها يجمع بين توتنهام ووست هام ، بينما تُلعب 4 مواجهات في الدوري الإيطالي ، و فيما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو : الدوري الإنجليزي 20:00 ليستر سيتي x برايتون 22:15 توتنهام x وست هام الدوري الإسباني 20:30 بلد الوليد x خيتافي 20:30 ليفانتي x أتلتيكو مدريد 23:00 برشلونة x أتلتيك بلباو الدوري الإيطالي 20:30 هيلاس فيرونا x نابولي 20:30 سبال x كالياري 22:45 جنوى x بارما 22:45 تورينو x أودينزي الدوري البرتغالي 21:00 فيتوريا سيتوبال x ريو آفي 21:15 بنفيكا x سانت كارلا 23:15 بورتو x بوافيستا

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