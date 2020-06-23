منع كبار السن والأطفال من حضور الفعاليات الترفيهية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أنها اتخذت قرارا بمنع كبار السن والأطفال من حضور الفعاليات الترفيهية ودخول مدن الملاهي ومراكز الترفيه للحفاظ على سلامتهم.

وأشارت الهيئة من خلال تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن قرار المنع ينطبق على من تتجاوز أعمارهم الـ65 عام، ومن تقل عن 15 عامًا إلا في حال كانت الفعالية مخصصة للأطفال فقط.

كما وجهت الهيئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بعدم الحضور لأماكن التجمّعات الترفيهية، وقالت «الالتزام بتعليمات التباعد الجسدي، والإرشادات الاحترازية؛ يضمن سلامتكم وسعادتكم في الفعاليات الترفيهية».