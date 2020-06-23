شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «المؤتمر الصحفي» الخاص بالكشف عن إجراءات الحج للعام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، لوزير الحج والعمرة، ووزير الصحة.
وقال وزير الحج خلال المؤتمر: إن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج كانت قد أعلنت أمس الاثنين، أنشعيرة الحج ستقام هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة مع إجراءات احترازية دقيقة حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
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