شكرا لقرائتكم خبر عن للكشف عن «كورونا».. إجراء فحص «PCR» شرط مرور سائقي الشاحنات إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والاستثمار، أصدر توجيهاً بشأن حركة الشحن التجارية في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجارية، ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى «الترانزيت».

وأوضحت المصادر أن التوجيه شمل اشتراط إجراء سائقي الشاحنات الشاحنات التجارية القادمة من الدول المجاورة التي لديها منافذ برية مشتركة مع المملكة، فحص PCR عبر المنافذ، وأن تصدر النتيجة من جهة حكومية صحية لدى الدولة المجاورة – وفقاً لـ”الوطن”-.

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وأضافت المصادر أنه يشترط لمرور سائقي الشاحنات أن تكون نتيجة الفحص سلبية لعينة أخذت خلال 24 ساعة من وصول السائق للمنفذ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اختبار PCR يعرف بفحص «تفاعل البوليميراز المتسلسل»، ويعد من أكثر الفحوص التي تجريها المستشفيات ليحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبع مدى تعافي المريض.

ويستخدم هذا الفحص لكشف عدة فيروسات، سواء أكانت تلك المرتبطة بالأنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، والتي من بينها (كوفيد – 19) أو كورونا المستجد.