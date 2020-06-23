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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأمن العام»: لا تكن ضحية لشركات «الفوركس» غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر الأمن العام تنبيهاً مهماً اليوم الثلاثاء، بشأن التعامل مع شركات ” الفوركس” غير المرخصة.
وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”: “لا تكن أنت الضحية التالية.. عند التعامل مع المؤسسات المالية لابد التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة”.
وكانت وزارة التجارة، قد حذرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات «الفوركس» إلى الاحتيال والنصب عليهم.
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