شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأمن العام»: لا تكن ضحية لشركات «الفوركس» غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر الأمن العام تنبيهاً مهماً اليوم الثلاثاء، بشأن التعامل مع شركات ” الفوركس” غير المرخصة.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”: “لا تكن أنت الضحية التالية.. عند التعامل مع المؤسسات المالية لابد التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة”.

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وكانت وزارة التجارة، قد حذرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات «الفوركس» إلى الاحتيال والنصب عليهم.