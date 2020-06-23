شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم المكي «بن حميد» يتقدم المشيعين لجثمان الشيخ «العروسي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ودّعت مكة المكرمة أمس الاثنين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالشكور بن محمد أمان العروسي، أحد العلماء البارزين والمدرس بمعهد الحرم المكي، وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقًا، بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام.

وتقدّم المشيعين لجنازة “العروسي” فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام ولفيف من المشايخ والعلماء وطلبة العلم.

تجدر الإشارة إلى أنالشيخ “العروسي”رحمه الله ولد في إثيوبيا وتلقى العلم بها ثم هاجر إلى مكة ودرس على كبار فقهائها في ذلك الوقت ومنهم:الشيخعبدالعزيز بن باز.

كما أن لـ”الشيخ العروسي” جهود علمية كبيرة في مجال التحقيق والتأليف وشارك في برامج الإفتاء في المسجد الحرام لسنوات طويلة، وترك 37 كتابًا ومؤلفًا في مجالات العلوم الشرعية المختلفة، وله نظم عنوانه (رحلة الرجال إلى مشد الرحال) يقع في 274 بيتًا يصف فيه رحلة خروجه من قريته في إثيوبيا حتى وصوله إلى الحرم المكي الشريف عام 1382 هجرية.

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