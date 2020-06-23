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الصحة العالمية: استخدام ديكساميثازون لهذه الحالات فقط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

الصحة العالمية: استخدام ديكساميثازون لهذه الحالات فقط

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن استخدام عقار ديكساميثازون يجب أن يقتصر على الحالات الحرجة فقط من .

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واستبشر كثيرون بنتائج البحوث التي أجريت على عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات. وثمة آمال كبيرة في أنه سيساعد المصابين بمرض "كوفيد 19" الموجودين في المستشفيات.

 

فقد أثبتت البحوث، التي أجريت في بريطانيا، أن العقار قد ينقذ حياة بعض المرضى ممن هم في حالات خطرة - وهو أول دواء في العالم تثبت فعاليته في علاج مصابين بفيروس كورونا وفقا للعربية نت.

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