- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة أمريكية تحسم الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكرت دراسة جديدة أجراها معهد الصحة الوطني الأمريكي أن عقار هيدروكس كلوروكين المضاد للملاريا غير مفيد في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوقف معهد الصحة الوطني التجارب السريرية على استخدام هذا العقار في علاج فيروس كوفيد-19 بعد أن قرر مجلس البيانات ومراقبة السلامة التابع للمعهد أنه غير مفيد وغير مضر لمرضى كوفيد-19.
وأوصى مجلس البيانات ومراقبة السلامة المعهد الوطني لأمراض القلب والرئة والدم التابع لمعهد الصحة الوطني بوقف التجارب السريرية على العقار وهو ما حدث على الفور.
وبحسب المعهد فإن الدراسة شملت مجموعة من مرضى كوفيد-19 وتم إعطاؤهم جرعات علاجية من عقار هيدروكسي كلوروكين، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى من المرضى أقراصا بدون فعالية خلال نفس الفترة. ولم تظهر اختلافات كبيرة في نتيجة التجربة بين المجموعتين.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة أمريكية تحسم الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.