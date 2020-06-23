دراسة أمريكية تحسم الجدل بشأن عقار هيدروكسي كلوروكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت دراسة جديدة أجراها معهد الصحة الوطني الأمريكي أن عقار هيدروكس كلوروكين المضاد للملاريا غير مفيد في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوقف معهد الصحة الوطني التجارب السريرية على استخدام هذا العقار في علاج فيروس كوفيد-19 بعد أن قرر مجلس البيانات ومراقبة السلامة التابع للمعهد أنه غير مفيد وغير مضر لمرضى كوفيد-19.

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وأوصى مجلس البيانات ومراقبة السلامة المعهد الوطني لأمراض القلب والرئة والدم التابع لمعهد الصحة الوطني بوقف التجارب السريرية على العقار وهو ما حدث على الفور.

وبحسب المعهد فإن الدراسة شملت مجموعة من مرضى كوفيد-19 وتم إعطاؤهم جرعات علاجية من عقار هيدروكسي كلوروكين، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى من المرضى أقراصا بدون فعالية خلال نفس الفترة. ولم تظهر اختلافات كبيرة في نتيجة التجربة بين المجموعتين.