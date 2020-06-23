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وقالت: "بحث الجانبان تداعيات أزمة كورونا على اليمنيين وما يمكن عمله لدعم القطاع الصحي في اليمن، مع التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل سريعا إلى حل سياسي باعتباره متطلبا أساسيا لتحقيق السلام في اليمن".
وتابعت: "ثمن الجانبان، الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسوية الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لاتفاق الرياض، باعتبار أن الالتزام بتطبيق ما نص عليه مدخلا أساسيا لمرحلة العمل السياسي التي يؤمل أن تقود إلى الحل السياسي الشامل".
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش وغريفيث يبحثان الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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