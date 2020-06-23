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قرقاش وغريفيث يبحثان الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن

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© REUTERS / FAWAZ SALMAN

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قرقاش، بحث مع المبعوث الدولي، التطورات على الساحة اليمنية وجهود العملية السياسية في ظل تداعيات مقلقة وحساسة والجهود المبذولة لمواجهة واحتواء جائحة المستجد، المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وقالت: "بحث الجانبان تداعيات أزمة كورونا على اليمنيين وما يمكن عمله لدعم القطاع الصحي في اليمن، مع التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل سريعا إلى حل سياسي باعتباره متطلبا أساسيا لتحقيق السلام في اليمن".

وتابعت: "ثمن الجانبان، الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية لتسوية الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لاتفاق الرياض، باعتبار أن الالتزام بتطبيق ما نص عليه مدخلا أساسيا لمرحلة العمل السياسي التي يؤمل أن تقود إلى الحل السياسي الشامل".

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