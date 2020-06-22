شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر: إهمالك قد يتسبب في حالات حرجة ووفيات بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشرت الصحة، عبر حسابها في “ويتر”، مقطع فيديو توعوي أوضحت من خلاله مثال توضحي لآلية انتشار فيروس كورونا.

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وقالت “إذا خمسة أشخاص التقطوا العدوى، وكل واحد منهم قد ينقل العدوى لخمسة آخرين، وبعد أيام قليلة يصبح المصابين عشرات الآلاف”.

وأضافت وزارة الصحة “أن البعض من هؤلاء المصابين قد يتطلب تنويم ورعاية حتى التعافي والبعض تكون حالته أصعب”.