شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «أبل» أونلاين وتوقعات بـ«تغيير جذري» في هواتف آيفون الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - انطلق مؤتمر شركة أبل العالمي للمطورين، مساء اليوم الاثنين، بشكل افتراضي، من جراء تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسط توقعات بأن يكشف الحدث الكبير عددا من المستجدات التقنية.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن شركة “أبل” ستعلن عددا من تحديثات البرنامج، ومن ضمنها برنامج التشغيل جديد iOS 14 الذي يشاع أنه سيحمل اسما جديدا هو “iPhone OS”.

وتجري فعاليات المؤتمر، هذه السنة، بشكل محدود جدا، بسبب كورونا، وتم الاقتصار على الفيديو فقط، بينما كان يحقق زخما كبيرا خلال الدورات الماضية.

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وأودت بعض الشائعات، أن ساعة “أبل” اليدوية ستشهد تغييرا بدورها، لمراقبة غسل اليدين لدى المستخدم بهدف حمايته من فيروس كورونا.

ويترقب خبراء كيف ستعلن “أبل” عن أحدث التغييرات التي قامت بها، مؤخرا، بتعاون مع شركة “غوغل” لأجل السماح بدرجة معينة من رصد المستخدمين عبر الهواتف الذكية.

ومن المنتظر أن يكون الحدث الأهم في المؤتمر هو الإعلان عن تزويد حواسيب وألواح وهواتف آيفون بمعالجات من تصميم شركة “أبل” نفسها وليس من تصميم شركة “إنتل”.