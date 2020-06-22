شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي بجامعة الملك سعود: قرار إقامة «الحج» استثنائي لحماية الحجاج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علق رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود د. علي العنزي، على قرار وزارة الحج بشأن حج هذا العام بقوله إن قرار إقامة الحج للمتواجدين داخل المملكة جاء لمواجهة جائحة كورونا من جهة، وحماية الحجاج من جهة أخرى.

وأضاف العنزي، وفقا لـ”الإخبارية”، أن هذا القرار قرار استثنائي لظروف استثنائية اتخذتها المملكة العربية السعودية، في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ولم تعد مقتصرة على دولة أو إقليم معين.

وتابع “لا شك أن المملكة عندما اتخذت هذا القرار انطلقت من نقطتين، أولا حرص المملكة على حياة الحاج وسلامة الحجاج، ليس فقط سلامتهم الأمنية ولكن حتى سلامتهم الصحية، وثانيا لضمان سلامة المواطنين وسلامة كل من يقيم على هذه الأرض، وأيضا سلامة كل من يقدم إلى هذه الأرض وهذا هو منطلق المملكة العربية السعودية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت اليوم الاثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان، إنه “في ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت أن ذلك يأتي “حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية”.

وأشارت وزارة الحج إلى خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها. وأضافت أن القرار الذي صدر سابقا بتعليق قدوم المعتمرين “لاقى مباركة إسلامية ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميا”.

‏‎وتابعت وزارة الحج بالقول، في بيانها، إن “حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، تؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم”.