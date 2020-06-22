صبيا.. إغلاق 23 صالون حلاقة لمخالفة بروتوكولات الوقاية من كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أغلق مراقبو بلدية صبيا ممثلة بقسم صحة البيئة، 23 صالونا مخالفا لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، في جولة رقابية مكثفة نفذت على محال الحلاقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس المستجد.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس هادي دغريري، أنه حرصاً على سلامة العملاء والعاملين في صوالين الحلاقة ومع عودة الحياة لطبيعتها، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على صوالين الحلاقة للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، واشتراطات تتعلق بالمحلات، بجانب استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة.
وأشار إلى أن قسم صحة البيئة تمكن من إغلاق 23 صالون حلاقة مخالفا ورصد 23 مخالفة أخرى لصوالين حلاقة غير ملتزمة بالإجراءات.
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