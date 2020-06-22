التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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ذكرت ذلك شبكة "العربية"، مشيرة إلى أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت أن "عددا من الطائرات دون طيار (المفخخة) تم إطلاقها باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وجرى اعتراض عدد منها".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة".

وتستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، لاستهداف المواقع والقوات السعودية، التي تقود التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن.