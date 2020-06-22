شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. سقوط صاروخ فى محيط مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل "روسيا اليوم" في العراق، اليوم الاثنين، بأن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي، وذلك وفق خبر عاجل.
وسقط صاروخ كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية"، وفيما لم تتضح حتى الآن، إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.
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