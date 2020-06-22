شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول جزائرى: يجب التحرك بسرعة لتفادى ظهور بؤر وبائية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال فورار الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الإثنين ضرورة متابعة تطور الحالات المؤكدة الجديدة والتحرك بسرعة لتفادي ظهور بؤر وبائية في بعض الولايات.

وقال فورار، في تصريحات اليوم، إن "مرحلة رفع الحجر الصحي التي تعيشها الجزائر حاليا هي مرحلة حساسة نوعا ما إذ تستوجب متابعة تطور الحالات المؤكدة الجديدة والتحرك بسرعة لكي لا تكون هناك بؤر وبائية في بعض الولايات".

وبخصوص التحقيقات الوبائية في 12 ولاية سجلت ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة، قال فورار إن "النتائج أظهرت وجود ولايات سجلت حالات إيجابية أكثر من أخرى مثل سطيف وورقلة، موضحا أن الوضع في هذه الولايات سيشهد استقرارا".

وأشار إلى أن العالم بلغ يوم الأربعاء الماضي رقما قياسيا في تطور الجائحة بتسجيله 175 ألف حالة مؤكدة، أشار الدكتور فورار إلى أن عدد الحالات بالجزائر ليس كبيرا.

وأضاف: "هناك حديث عن ازدياد انتشار الوباء إلا أن الأرقام تمثل 27 حالة لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه حتى اليوم هناك 31 ولاية سجلت أقل من المعدل الوطني و17 ولاية فقط فوقه.

وأوضح أن تفسير ظهور حالات جديدة هو رفع الحجر المنزلي الذي كان مفروضا، مشددا على أن الاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يسمح بالتوجه نحو انخفاض واستقرار في عدد الحالات المسجلة".

وقال إن خطر الإصابة يكون في الأماكن المغلقة كالأسواق والمحطات والمحلات الكبرى في حين أن الخطر يكون أقلّ في الأماكن غير المغلقة"، مؤكدا أن ارتداء الكمامة يبقى اجباريا.