شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء الاثنين عن الدكتور محمد محمود على محمود مدير الوقاية الوبائية إنه وبعد إجراء 2539 فحصا تم تسجيل 137 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 94 مصابا.

وأضاف أن العدد الاجمالي للاصابات في بلاده وصل إلى 3121 مصابا تعافى منهم 905 أشخاص وبلغ مجموع الوفيات 112 حالة.

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