شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التونسى يتولى تأمين مدينة تطاوين بعد اشتباكات بين الأمن ومحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحبت وحدات الأمن التونسى من وسط مدينة تطاوين، بعد ساعات من المواجهات مع المحتجين، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، تاركة حماية الأمن والمقار الرسمية لقوات الجيش.

وكانت ولاية تطاوين قد شهدت هدوءا نسبيا صباح اليوم بعد مواجهات ليلية بين محتجين والوحدات الأمنية، تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من الفجر واستعمل خلالها الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.