شكرا لقرائتكم خبر عن صحة فلسطين: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الخليل وبيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي الخليل وبيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 168 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 1196 إصابة.

وأوضحت الكيلة - في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين - أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 16 في مدينة الخليل، و2 في دورا، إضافة لـ8 إصابات في محافظة بيت لحم.

وأضافت أنه تم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من الخارج وعددهم 270 مواطنا، حيث أشارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع نتائجهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة فلسطين: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الخليل وبيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.