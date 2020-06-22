شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وبنجلاديش يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم /الاثنين/، مع وزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.