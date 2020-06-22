شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كردستان العراق: 8 وفيات و299 إصابة جديدة بكورونا فى الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراقى، تسجيل 8 حالات وفاة و299 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في يان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الاثنين - أنها سجلت 299 إصابة جديدة، 34 منها في أربيل، و169 في السليمانية، و61 في إدارة كرميان و 20 إصابة في رابرين، 3 في دهوك و12 في محافظة حلبجة.

وأضافت الصحة تماثل 16 حالة للشفاء، ووفاة 8 اشخاص 3 منهم في اربيل، و3 في السليمانية و2 من كرميان،وبلغ مجموع الاصابات حتى الآن 4164، شفي منهم 1408.

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