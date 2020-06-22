وزير الدفاع التونسى: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبى العسكرى فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسى، أن بلاده ترفض كل أشكال التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الدولة المصرية تسعى لانهاء الأزمة الليبية حرصًا على أرواح المواطنين الليبيين.
وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".
وفيما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن مصلحة الجميع في وقف الحرب فى ليبيا، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.
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