شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبى العسكرى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع التونسى، أن بلاده ترفض كل أشكال التدخل الأجنبي العسكري في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الدولة المصرية تسعى لانهاء الأزمة الليبية حرصًا على أرواح المواطنين الليبيين.

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وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".