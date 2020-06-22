شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية فى اليمن يعترض طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي ، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم، الاثنين، بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأكد العقيد الركن تركى المالكى أنه جرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية .
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